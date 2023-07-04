شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: ضبط خلية حوثية بمأرب تتولى زراعة العبوات الناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة مأرب، خلية تابعة لجماعة الحوثي تقوم بزرع عبوات ناسفة في الطرق العامة والمواقع الحيوية بمأرب ثم تفجيرها عن بعد، لاستهداف المدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار.



وأوضح الإعلام الأمني اليمني في شرطة المحافظة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن قوات الأمن الخاصة نجحت في ضبط أفراد في الخلية أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة في مفرق حريب والخط الدولي مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية، مشيرا إلى أن عملية ضبط افراد الخلية الإرهابية، جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيق لتحركاتها.



وأكد الإعلام الأمني أنه تم التحقيق مع أفراد الخلية الحوثية وتسجيل اعترافاتهم الأولية، وسيتم بث الاعترافات الكاملة عبر وسائل الإعلام الليلة، متضمنة الأعمال الإرهابية التي نفذوها وأسماء القيادات الحوثية المتورطة في تجنيدهم.