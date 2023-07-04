شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعلن طعن عنصر بالحرس البحري شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الداخلية التونسية إن رجلا طعن عنصرا من الحرس البحري في ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة تونس، في ثاني حادث من نوعه يستهدف قوات الأمن في غضون أسبوعين.

وأضافت أن الشرطة سارعت بإلقاء القبض على المشتبه به، وأن رجل الحرس البحري نُقل للمستشفى وحالته مستقرة.

ومازالت أسباب الهجوم غير معروفة حتى الآن.

وقٌتل شرطي الشهر الماضي بعد أن طعنه رجل أمام مقر السفارة البرازيلية في تونس.