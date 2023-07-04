حميميم: رصد 14 انتهاكا لمذكرة أمن التحليقات من قبل التحالف في سوريا

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا "حميميم" عن رصده 14 انتهاكا لمذكرة أمن التحليقات من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليج جورينوف، خلال مؤتمر صحفي الاثنين: "تستمر الانتهاكات الفظة لبروتوكولات تجنب الصدام والمذكرة الثنائية حول أمن التحليقات في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" الذي تترأسه الولايات المتحدة، وهي تتسم بطابع متعمد ومنهجي".

وأشار إلى أنه خلال اليوم الأخير تم رصد 14 انتهاكا متعلقا بتحليقات الطائرات المسيرة للتحالف، بما في ذلك 7 تحليقات في محافظة حلب.

وذكر غورينوف كذلك أن مركز المصالحة رصد 3 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد بشمال سوريا، اثنتان منها في ريف حلب وعملية واحدة في ريف إدلب.

وأضاف أن قصف المسلحين لمواقع الجيش السوري في محافظة إدلب أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد.