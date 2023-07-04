شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يصيبون فلسطينيا بالرصاص.. و"فتح"تدعو لمواجهة الاحتلال بكل الميادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصاب مستوطنون إسرائيليون، شابًا فلسطينيًا بالرصاص، خلال هجوم لهم على بلدة "دير دبوان" شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بلدة "دير دبوان" شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص.

وأضافت المصادر ذاتها أن مستوطنين هاجموا سيارات المواطنين الفلسطينيين قرب إشارات مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، كما تجمهرت مجموعة أخرى من المستوطنين برفقة قوة من جيش الاحتلال قرب مفترق تجمع عين سامية شرق رام الله.

من جانبها، أعلنت حركة "فتح" في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء يوم إضراب شامل وعام لكافة مناحي الحياة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواجهة الاحتلال في كافة المناطق والشوارع والميادين، واعتباره يوم نفير عام وغضب وعنفوان في وجه المحتل.

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