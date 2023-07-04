شكرا لقرائتكم خبر عن التحرير الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على الانسحاب من جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الاثنين، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالتدخل الفوري والسريع لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة "جنين" ومخيمها، وإجبار إسرائيل على الانسحاب الفوري منهما.



وقال الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، إن عملية تهجير كبيرة تجري الآن لسكان مُخيم "جنين"، ما ينذر بعواقب كبيرة قد تحدث في كل لحظة.



وأرغم الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مئات الفلسطينيين من سكان مُخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.



واستُشهد خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، منذ منتصف الليلة الماضية، ثمانية فلسطينيين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة.