شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوى يستقبل أكثر من 4 ملايين مصل خلال الأسبوع الثانى من شهر ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوى اليوم الثلاثاء، أنها استقبلت أكثر من 4 ملايين وألف مصل وزائر خلال الأسبوع الثانى من شهر ذو الحجة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الرئاسة كثفت أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول الكثير من الزائرين للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى (75.529) مصل بالروضة الشريفة .

وأشارت وكالة رئاسة المسجد النبوي إلى استفادة أكثر من ( 6.782) من المواقع المخصصة لكبار السن، و ( 14.766) من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى توزيع ( 46.138 ) من الهدايا، واستفادة أكثر من ( 64.703 ) من التوعية الميدانية، و( 11.534 ) من خدمة الإرشاد الديني، و( 4.279 ) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و (1765) مستفيداً من خدمات المعارض و ( 3.001 ) مستفيد من خدمة التواصل باللغات، و(10.158) مستفيداً من خدمة المكتبات و (115.090) مستفيداً من خدمة التنقل و (8.296) مستفيداً من خدمة الإرشاد المكاني .