شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى عاشر جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على مدينة "جنين" ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 10 شهداء و100 جريح بينهم 20 فى حالة الخطر.

وأفادت الوزارة، بالعثور على جثمان مواطن فلسطيني لم تُعرف هويته، صباح اليوم في منطقة شارع حيفا في المدينة.

وقد استُشهد، أمس الاثنين، ثمانية مواطنين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، واستشهد في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، فلسطيني آخر، قبل اكتشاف ارتقاء العاشر قبل قليل.

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات منعت سيارات الإسعاف من الدخول لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، وتدمير العديد من السيارات، وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

وأرغمت قوات الاحتلال مئات المواطنين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

ولا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان وقوات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية وطائرات الاستطلاع.