شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تطلق مبادرة للترحيب بالزوار والحجاج بعد أداء نسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى وكالة المعارض، مبادرة "حياكم" فى معرضها الإثرائى بمكتبة الحرم المكى الشريف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تهدف إلى الترحيب بالزوار والحجاج بعد أداء نسك الحج بيسر وسلامة وتوزيع الإهداءات لهم وتعزيز الثقافة والمعرفة بينهم، وتعريف الزوّار بالتراث الإسلامي والتاريخ الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز الروحانية والوعي الثقافي لدى الحجاج والزوار بما يختص بالحرمين الشريفين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في كل ما من شأنه تطوير الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.