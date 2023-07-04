شكرا لقرائتكم خبر عن "واس": توزيع أكثر من 11 ألف نسخة من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر منافذ المملكة بالمنطقة الشرقية، بعد أداء مناسك الحج، حيث بلغ عدد النسخ الموزعة (11400) نسخة من مختلف الإصدارات وترجمات معاني القرآن الكريم، منذ بدء التوزيع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توزيع 3 آلاف و158 نسخة بمنفذ البطحاء، و3 آلاف و400 نسخة بمنفذ الربع الخالي، و1034 بمنفذ الرقعي، و2882 بمنفذ سلوى، و925 بمنفذ جسر الملك فهد. وأشارت الوكالة إلى أن الحجاج المغادرين أعربوا عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، معبرين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده على كرم الضيافة وعلى ما قُدم لهم من خدمات.

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