شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو الدول العربية لاستخدام الأدوات السياسية لوقف اعتداءات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، إن العدوان الاسرائيلي الغاشم يطال جنين رغم اهميتها ورمزيتها في انتهاك جديد للقانون الدولي مما يقوض أي أمل لتحقيق السلام الشامل.

وأعرب، في كلمته أمام اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية، عن تأييده لما ذهبت اليه مصر حول الربط بين ما تشهده جنين، وسياسات الحكومة الاسرائيلية القائمة على التوسع وانتهاكاتها بحق الاقصى، معربا عن تأييده للخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات المتتالية.

وشدد على ضرورة استخدام كل الادوات السياسية من قبل الدول العربية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل الدولتين عبر تاسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أن قضية فلسطين ستبقى القضية الرئيسية بالنسبة للاردن، مؤكدا على مواصلة الاتصالات الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العداله لهم، كما ستبقى حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية اولوية، وقاعدة تنطلق منها لمجابهة محاولات الاحتلال لتغيير الهوية العربية للمدينة المقدسة.