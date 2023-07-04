شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية: مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء سقوط قذائف الهاون بمقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم على، عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين بجروح، جراء سقوط قذائف الهاون يدوية الصنع على بعض أحياء العاصمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية - فى تصريح اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن "مليشيات الخوارج قامت فجر اليوم ، بقصف منازل المدنيين بقذائف الهاون يدوية الصنع في مديرية (وابرى)، وأسفرت عن مقتل أب وطفليه، وإصابة الأم وطفلين آخرين بجروج"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ويمن بالشفاء العاجل على المصابين. وأكد المتحدث باسم الشرطة الصومالية أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم في تنفيذ هذا العمل الإرهابي ويجري حاليا التحقيق معه.

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