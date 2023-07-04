شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل يسجل 4 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى أن محطات الرصد سجلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 هزات ضعيفة تراوحت شداتها ما بين 2.3 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء - أن ثلاثا من الهزات المسجلة حتى الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم كانت في لواء إسكندرون، وبقدر 2.3 2.4 2.6 والرابعة على شاطئ اللواء، وكانت بقدر 3.5 درجات على مقياس ريختر".