شكرا لقرائتكم خبر عن العدل اللبنانية: فرنسا توافق على طلب حجز أموال رياض سلامة لصالح البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وباسكال بوفية المكلفين من الدولة اللبنانية بالحجز على الأموال والممتلكات الخاصة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوساكوفا لصالح الدولة اللبنانية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق، في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 13 يونيو الماضي، على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين اثنين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف "انا كوساكوفا" ورفاقها، وذلك بعد خلافات طويلة بين مجلس الوزراء من جهة ووزير العدل من جهة أخرى حول آلية تعيين المحاميين.

ويواجه حاكم مصرف لبنان تحقيقات بتهم فساد مالي وتبييض أموال في فرنسا، كما أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في شهر مايو الماضي بعد تخلفه عن جلسة للمثول أمام قاضية فرنسية.