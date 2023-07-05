شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: التحسن الملحوظ للظروف الأمنية يوفر بيئة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن الظروف الأمنية الحالية والتحسن الملحوظ في هذا الجانب يوفر بيئة مناسبة ومشجعة لدخول الشركات الأجنبية إلى العراق.

وأوضح حسين - خلال استضافته من قبل غرفة التجارة العربية البريطانية ومقرها لندن وأوردتها قناة السومرية نيوز - أن التحديات التي تواجه الحكومة العراقية والمتمثلة بالتراكم الثقافي الموروث عبر عقود من الزمن بسبب الحكومات المركزية المتعاقبة يتطلب جهدا مضاعفا لمعالجته والامتثال لقيم الديمقراطية السارية في العراق الحديث.

وأكد أن برنامج الحكومة الحالية يسعى نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وإنها عازمة أيضا على تحقيق ذلك مع مراعاة التغيرات المناخية وضرورة إيجاد حلول لها.