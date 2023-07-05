شكرا لقرائتكم خبر عن بري يبحث مع قائد الجيش اللبناني الأوضاع الأمنية وشئون المؤسسة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع قائد الجيش اللبناني الأوضاع الأمنية وشئون المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقائهما في مقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة في العاصمة بيروت.

على صعيد متصل، بحث بري مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلاد.

كما استقبل رئيس مجلس النواب، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا حيث تم عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.