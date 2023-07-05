شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مواطنان فلسطينيان، مساء الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مُخيم "الجلزون" شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المُحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي مقتضب، بأن مواطنين أصيبا برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات في مخيم الجلزون، أحدهما في القدم والآخر في الفخذ، نقلا إلى المستشفى الاستشاري لتلقي العلاج.

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