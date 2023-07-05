شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى يعلن انطلاق مناورات روسية سورية للطيران والدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليج جورينوف، أن مناورات روسية/ سورية حول العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي تبدأ في سوريا 5 يوليو.

وقال غورينوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الثلاثاء- "تنطلق اليوم الاربعاء مناورات روسية سورية مشتركة على الأراضي السورية، وتستمر لمدة 6 أيام، ومن المقرر خلال التدريبات العمل على مسائل العمل المشترك للطيران، والقوات، ووسائل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية خلال صد الهجمات الجوية".



وأشار إلى أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لسلامة الطيران في الأجواء فوق مناطق شمال سوريا من قبل طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



وأكد أن زيادة عدد الرحلات الجوية غير المنسقة تؤدي إلى تصعيد التوتر، ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء، لافتا إلى أن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للطائرات المسيرة.