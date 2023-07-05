شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الرئيس العراقى: رشيد والحلبوسى يبحثان تطورات الأوضاع على مستويات عدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، الثلاثاء، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأوضح مكتب الرئيس العراقي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"- أن رشيد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث بحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العراقية والإقليمية، والتأكيد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية خاصة بعد إقرار قانون الموازنة العامة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضا آليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في تقديم وإقرار التشريعات التي لها مساس في حياة المواطنين، وكذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر وضمان نزاهتها وشفافيتها.