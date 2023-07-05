شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وسلطنة عمان يوقعان اتفاقية تعاون و3 مذكرات تفاهم فى عدد من المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقع المغرب وسلطنة عمان، الثلاثاء بالرباط، خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، على اتفاقية تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.

وتتعلق هذه الاتفاقيات بمجالات النقل البحري والموانئ، والعمل الدبلوماسي، وحماية المستهلك والنقل السككي.

وتهدف اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ إلى تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والأنشطة البحرية ودعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري والموانئ والمشاركة بين أساطيلهما في نقل المبادلات التجارية البحرية وكذا تبادل الخبرات والتدريب.

وفي العمل الدبلوماسي، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية المغربية -الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ووزارة الخارجية بسلطنة عمان - الأكاديمية الدبلوماسية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين عبر وضع إطار للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية والقانون الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وتبادل التجارب.

وفي مجال حماية المستهلك، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تهدف إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك، وعلى الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وذلك من خلال توعية المستهلك وضمان حقه، والتأكد من جودة الخدمات والسلع الاستهلاكية.