شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى يشن سلسلة غارات على مواقع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على مواقع مختلفة فى قطاع غزة، وألحقت دماراً بالممتلكات.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ موقعاً فى منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتضرر عددا من منازل وممتلكات المواطنين القريبة من القصف.

وقصفت طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ على الأقل موقعاً شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأوقعت فيه دماراً وخراباً وبممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على موقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما ألحق دماراً به.

وتجوب طائرات الاحتلال بدون طيار أجواء القطاع وبشكل مكثف.