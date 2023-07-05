شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات السعودية" تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء، أنها تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ حالة عمار الحدودى.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية. وأشارت إلى أنه تم دعم منصاتها بالقوة البشرية والأجهزة التقنية لتقديم كافة الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

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