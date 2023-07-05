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"الجوازات السعودية" تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء، أنها تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ حالة عمار الحدودى.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية.

وأشارت إلى أنه تم دعم منصاتها بالقوة البشرية والأجهزة التقنية لتقديم كافة الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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