شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يعين رئيسا لجهاز الأمن الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الأربعاء، بتعيين أبو على البصرى رئيساً لجهاز الأمن الوطنى، كما أصدر أوامر بتغيير بعض المواقع الأمنية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة العراقية يحيى رسول - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية، وذلك بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية".

وشملت التغييرات تعيين أبو علي البصري رئيساً لجهاز الأمن الوطني ، وتكليف أحمد الطيار بدلا من حميد الشطري من وكالة جهاز الأمن الوطني ، وتكليف مثنى العبيدي بدلا من فالح العيساوي الوكيل الثاني لجهاز الأمن الوطني ، وتكليف وقاص محمد بدلا من ماجد الدليمي من جهاز المخابرات ، ونقل حميد الشطري وماجد الدليمي إلى مستشارية الأمن القومي.

وقال السوداني إن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضاً إلى التقييم المستمر ، مثمنا الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدة تسلمها المنصب، والتي قدمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية.