شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعلن الإسهام فى انطلاق دورة الألعاب الرياضية الخامسة عشر بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالجزائر، وذلك برعاية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجارى، بحضور لفيف من وزراء الشباب والرياضة العرب وكبار الشخصيات الرياضية، والسفيرة هيفاء أبو غزاله، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ممثلة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط ومشاركة وزير مفوض فيصل على غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

وتعد دورة الألعاب الرياضية العربية من أكبر الملتقيات الرياضية للبلدان العربية التي تقام كل أربع سنوات، حيث تم تنظيم أول دورة في عام 1953 في الأسكندرية بجمهورية مصر العربية، لتليها بعد ذلك 14 دورة، لتأتي الدورة الخامسة عشرة في ضيافة الجزائر.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، يأتي تنظيم الدورة تأكيداً على العمل الدائم على النهوض بالرياضة والعمل على تعزيز وإطلاق الطاقات للمنافسة الشريفة، وتعزيز قيم التسامح والتآخي، وتطوير الثقافة والتنشئة الرياضية لجعلها اسلوب حياة صحي في مجتمعاتنا العربية من اجل اعداد وتنشئة جيل يتمتع بالصحة والقوة والانطلاق نحو الانجاز والمساهمة بفعالية في عملية التنمية.

وترى الجامعة العربية أن التعاون في مجال الرياضة يدعم العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات العربية ويتيح الفرصة لشباب ورياضي الوطن العربي للتواصل والتعارف، كما يعزز قيم السلام والحوار والانفتاح لديهم إذ ان مكانة الامم تقاس بما تملكه من موارد بشرية مؤهله ومؤثرة في رفع اسم بلدها عالياً.