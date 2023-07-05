شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة. ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين. وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضى الـ48 إلى الأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

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