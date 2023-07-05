شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف عشرات المهاجرين في تونس بعد مناوشات مع سكان في ولاية صفاقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت السلطات التونسية عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد مناوشات مع سكان عدد من أحياء ولاية صفاقس جنوبي البلاد.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن الوحدات الأمنية "قامت بعمليات تجميع لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بعدد من مناطق صفاقس ونقلهم على متن حافلات نحو مقرّ إقليم الأمن الوطني بصفاقس في انتظار اتّخاذ قرار في شأنهم".

وجاء ذلك بعدما شهد عدد من أحياء الولاية، حالة احتقان، أمس الثلاثاء، بسبب جريمة قتل ذهب ضحيتها مواطن تونسي (41 عاما) إثر تعرضه للطعن بسكين من قبل مهاجر غير نظامي.