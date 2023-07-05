شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الكويت وإيران يؤكدان أهمية تعزيز التعاون لحفظ أمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان، على أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار ودعم كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء بين الوزيرين جاء على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقدة أعماله في عاصمة جمهورية أذربيجان، باكو، وركز على استكمال المحادثات التي تمت في دولة الكويت خلال زيارة الوزير الإيراني الأخيرة للكويت في الشهر الماضي، كما تم بحث التطورات المستجدة، لافتة إلى تطابق في وجهات النظر بالنسبة لما تم طرحه.