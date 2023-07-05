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8 وفيات إير حادث مرورى فى ولاية برج بوعريريج الجزائرية

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القاهرة - سامية سيد - أفادت الحماية المدنية الجزائرية ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحادث المروري الذي وقع ببرج بوعريريج إلى 8 وفيات وإصابة 40 آخرين، والذي نتج عن انحراف الحافلة.

وأفاد بيان الحماية المدنية الجزائرية، أن الوحدات تدخلت على الساعة 2:13 ص، بسبب حادث مروري على طريق شرق غرب اتجاه الجزائر قبل محول حمام البيبان، الحادث يتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين.

نتج عن الحادث 8 وفيات و40 جريح وتم إسعاف و نقلهم إلى المراكز الاستشفائية فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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