شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث مع قائد الجيش الوضع على الحدود الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الوضع جنوبي البلاد ، وذلك في ضوء التعديات الإسرائيلية الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وكان قائد الجيش قد التقى أمس برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لبحث الوضع الأمني على الحدود اللبنانية.

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