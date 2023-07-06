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ميقاتي يبحث مع قائد الجيش الوضع على الحدود الجنوبية

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الوضع جنوبي البلاد ، وذلك في ضوء التعديات الإسرائيلية الأخيرة.


جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.


وكان قائد الجيش قد التقى أمس برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لبحث الوضع الأمني على الحدود اللبنانية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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