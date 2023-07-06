شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومكافحة الجريمة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين مع نائب مُستشار الأمن القوميّ البريطانيّ ومُستشار رئيس الوزراء البريطانيّ سارة ماكنتوش، القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في مقر وزارة الخارجيَّة البريطانيَّة في لندن. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" الأربعاء أن الجانبين عقدا اجتماعاً موسعاً تناول تطورات الوضع الإقليميّ والجريمة المنظمة وكيفية تعزيز التعاون الثنائيّ بين البلدين.

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