شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والسعودية يبحثان العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات والتطرق إلى أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد الكويت الأربعاء للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة زيارته الرسمية للكويت والوفد المرافق له .



ونقل الأمير تركي ال سعود تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والازدهار.