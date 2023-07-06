شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد تمسكه بالقرارات الأممية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، تمسك بلاده بقرارات الأمم المتحدة ودعم كل السبل السلمية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التزامه بما أصدره من قرارات لإرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام العادل وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني لتجاوز آثار العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأدان الرئيس العراقي - في بيان له أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين الفلسطينية، مجددًا التضامن مع الشعب الفلسطيني، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع الجرحى. وطالب رشيد، قادة وحكومات دول المنطقة بالإسراع في إطلاق مسار سياسي يضع حدًا لدوامة العنف وإيقاف الانتهاكات والتهديدات التي يواجهها المدنيون منذ عقود، ولن يكون هذا ممكنًا إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها بالوسائل السلمية.

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