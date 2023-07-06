شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريبات مشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، للتحقق من فعالية أنظمة الدفاع الجوى الروسية فى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، "تجرى القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة، ويجري العمل على ضبط المجال الجوي لسوريا، والتحقق من فعالية منظومة الدفاع الجوى لمجموعة القوات الروسية".

كما تشارك وحدات الحرب الإلكترونية في التدريبات للعمل على صد مشترك للغارات الجوية لعدو وهمي، وتستمر المناورات المشتركة في سوريا حتى منتصف يوليو الجارى.