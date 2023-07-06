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الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين فى جنين

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القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على اتصال بمسئولين إسرائيليين بشأن العملية العسكرية التى انتهت فى مدينة جنين شمالى الضفة الغربية .

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين .

وأضافت أنه من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذي ، كما يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض ، واستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء للسكان المدنيين .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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