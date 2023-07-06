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واشنطن تستنكر قيام مقاتلات روسية بمضايقة مسيرات أمريكية فى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية قيام مقاتلات روسية فى سوريا بمضايقة ثلاث مسيرات أمريكية خلال مشاركتها فى مهمة ضد تنظيم داعش.

ووصف الجنرال في القوات الأمريكية أليكسوس جرين كويتش - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، التصرفات الروسية بغير المهنية ، موضحا أنه بينما كانت تقوم ثلاث مسيرات أمريكية تقوم بمهمتها بدأت ثلاث طائرات روسية بإطلاق طلقات مضيئة أمام المسيرات الأمريكية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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