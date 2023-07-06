شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية نفذتها طائرات "إف ـ 16" العراقية بمنطقة العبارة فى ديالى.

وقالت الخلية في بيان اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، إن جهاز الأمن الوطني العراقي وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكن من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم، حيث نفذت طائرات F_16 ضربة جوية في منطقة العبارة بديالى لاستهداف هذا المكان.

وأوضحت أن قوة من اللواء 21 بالشرطة الاتحادية وقوات الأمن الوطني العراقي بالقاطع خرجت لتفتيش مكان الضربة وعثرت على جثتين، وبندقيتين إم 16، ومسدس، وقنبلة يدوية.