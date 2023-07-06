شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنى السورى للزلازل": محطات الرصد سجلت 7 هزات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المركز الوطنى السورى للزلازل أن محطات الرصد سجلت 7 هزة ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، تراوحت شدتها بين 2.4 و3.6 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، أن الهزات المسجلة منذ مساء أمس وحتى الساعة 2 من فجر اليوم توزعت في تركيا 5 هزات كانت بقدر (3.3 - 3.6 - 3.1 - 2.4 - 2.9).

وأضاف أنه تم تسجيل هزة في لواء إسكندرون بقدر 2.5، وهزة شمال غرب اللاذقية بـ44 كم بقدر 2.4 على مقياس ريختر.