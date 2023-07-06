شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يتابع الوضع فى الجنوب اللبنانى مع قائد الجيش وقوة اليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى اليوم الخميس، الوضع فى جنوب البلاد عبر اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ميقاتى الرابعة بعد ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة (اليونيفيل) بقيادة القائد العام الجنرال أرولدو لازارو.

وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى قصف منطقة بجنوب لبنان إطلق منها صاروخان تجاه شمال إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إن الصاروخين جرى إطلاقهما من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، ولم يتجاوزا الحدود اللبنانية، وسقطا قبل دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أنه لم يتم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل منذ شهر أبريل الماضي، عندما أصيب ثلاثة إسرائيليين وتضررت عدد من المباني نتيجة لإطلاق 34 صاروخًا، وأن أية جهة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.