شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولية للهجرة": حوالى 3 ملايين شخص نزحوا داخليا وعبر الحدود بسبب النزاع بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 3 ملايين نزحوا داخليًا وعبر الحدود بسبب النزاع بالسودان فى أقل من 3 أشهر، بالإضافة إلى أكثر من 2.2 مليون نازح داخليًا، حيث فر ما يقرب من 700 ألف آخرين للبلدان المجاورة.

وأوضحت المنظمة - فى بيان اليوم الخميس، أن 67% من النازحين فروا من ولاية الخرطوم و33% من دارفور، وذلك نحو الولاية الشمالية بنسبة 16%، ونهر النيل 14% وغرب دارفور 7% والنيل الأبيض.

وأضافت أن وصول الغذاء والخدمات الصحية ومواد الإغاثة الأساسية لا يزال يعاني من نقص شديد، حيث يعيش معظم النازحين داخليا مع المجتمع المضيف فان أكثر من 280 ألف منهم يعيشون حاليًا بملاجئ الملاذ الأخير مثل المخيمات والمباني العامة والملاجئ المرتجلة لا سيما في ولاية النيل الأبيض.

وتابعت أنه لوحظ تحركات مختلطة عبر الحدود إلى مصر بنسبة 40%، وتشاد بنسبة 28%، وجنوب السودان بنسبة 21%، وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى، منوهة بأن من بين أكثر من 697 ألف شخص عبروا للبلدان المجاورة ومعظمهم في ظروف محفوفة بالمخاطر.

وأكدت أن التصعيد المستمر للعنف يؤدي لتفاقم الوضع الإنساني، حيث أن ما لا يقل عن 24.7 مليون شخص - حوالي نصف سكان السودان - بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية والحماية، داعية مجددًا لوقف دائم لإطلاق النار وإزالة العوائق البيروقراطية لضمان ممرات إنسانية آمنة وتمكين إيصال المساعدات إلى الأشخاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

ولفتت إلى أن هناك حاجة لتمويل إضافي لتمكينها من الحفاظ على وتوسيع نطاق العمليات في جميع أنحاء السودان وذلك في ضوء استمرار الصراع وارتفاع معدل النزوح الجديد.