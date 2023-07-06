شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يصدر قرارا بالقبض على حارق المصحف الشريف فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، الذي أحرق المصحف الشريف مؤخرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وحسب موقع روسيا اليوم، كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية جاء فيها: "عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي.



