شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولى: انقطاع التيار الكهربائى بسبب خلل بالمغذيات المرتبطة بالمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الخميس، بيانا بخصوص انقطاع التيار الكهربائى، وجاء في البيان: "تود إدارة مطار بغداد الدولى أن تعلم مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة فى المطار بانقطاع التيار الكهربائى بسبب المغذيات المرتبطة بالمطار".