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مطار بغداد الدولى: انقطاع التيار الكهربائى بسبب خلل بالمغذيات المرتبطة بالمطار

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الخميس، بيانا بخصوص انقطاع التيار الكهربائى، وجاء في البيان: "تود إدارة مطار بغداد الدولى أن تعلم مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة فى المطار بانقطاع التيار الكهربائى بسبب المغذيات المرتبطة بالمطار".

وأضاف: "إنها تعمل حاليا مع المعنيين في وزارة الكهرباء لمعالجة ذلك الخلل الفنى من أجل عودتها بالسرعة الممكنة".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام