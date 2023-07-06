شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: تسجيل 18 خرقا إسرائيليا للخط الأزرق مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، التزام بلاده بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701 الصادر عام 2006 والخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، داعيا الأمم المتحدة إلى العمل على وقف الخروقات الإسرائيلية والتى بلغت 18 خرقا فى الفترة الأخيرة للخط الأزرق وهو خط وقف إطلاق النار بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتى اليوم/الخميس/، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا، ووفد من قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) بقيادة القائد العام اللواء ارولدو لازارو بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية.



كما شارك فى الاجتماع منسق الحكومة لدى قوات (اليونيفيل) الدولية العميد الركن منير شحادة.



وخلال الاجتماع، جرى بحث الوضع فى الجنوب فى ضوء التطورات الأخيرة، حيث شدد قائد اليونيفيل على وجوب الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق واحترام القرار الأممى رقم 1701.