شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة أمام وزارة الخارجية البلجيكية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية بالتعاون مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورج ومنظمات مناصرة لفلسطين، وقفة أمام وزارة الخارجية البلجيكية، فى العاصمة بروكسل، تضامنا مع جنين ومخيمها، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلى.

وطالب المشاركون فى الوقفة – بحسب وكالة وفا الرسمية - الحكومة البلجيكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ردا على هذه الجرائم، وفرض العقوبات على حكومة الاحتلال ومحاسبة مسؤوليها على جرائمهم، والعمل لإلزام إسرائيل على وقف مجازرها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون، خلال الوقفة، التي رفعوا فيها علم فلسطين ورددوا شعارات منددة بدولة الاحتلال وأخرى مؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال، بالصمت الدولى وازدواجية المعايير فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى.