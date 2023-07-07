شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس الوزراء التونسية تبحث تحديات تواجه تطوير السياحة الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيسة مجلس الوزراء فى تونس نجلاء بودن، خلال جلسة وزارية، أهم التحديات والفرص التى يمكن أن تسهم فى تطوير السياحة الصحراوية والواحات واستدامتها، كما ناقشت تنويع المنتجات السياحية، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وأسواق جديدة للمنتجات المحلية والصناعات التقليدية وتحسين الإعداد والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئى.

كما تناولت الجلسة الوزارية – التى عقدت فى قصر الحكومة بالقصبة، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على فيس بوك – الإجراءات التى يمكن اتخاذها على المدى القريب والمتوسط المتعلقة بالحوكمة ومراجعة الإطار التشريعى وتطوير المنتجات والنقل والاستثمار والموارد البشرية والترويج والتسويق، لدفع قطاع السياحة الصحراوية.