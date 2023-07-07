شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والصين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفلاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحرى المغربية مع وزارة الفلاحة والشئون القروية الصينية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائى.



وذكرت الوزارة - فى بيان أن المذكرة تهدف لتعزيز التعاون البناء والتنمية المشتركة للجانبين فى المجال الفلاحى، وتعزيز الأمن الغذائى والمساهمة فى التنمية الاقتصادية وازدهار سكان البلدين.



وأوضحت أن مجالات التعاون تشمل الصيد البحرى وتربية الأحياء المائية، وتكنولوجيا تحويل المنتوجات البحرية والفلاحة العضوية، والتكنولوجيا التحويلية، وتخزين ونقل الفواكه والخضر، كما تشمل الاستثمار والتجارة الفلاحية، وتعزيز القدرات وتطوير الموارد البشرية، والخبرة التقنية، والتكنولوجيا، ونظام الابتكار بمجال الفلاحة الحديثة، والاستشارة الفلاحية، والرقمنة والابتكار الفلاحي، وتكنولوجيا الرى وتدبير المياه والبحث الزراعى.