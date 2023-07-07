شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية مُنفذ عملية "كدوميم" تمهيدًا لهدم منزل عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس قرية "قبيا" غرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث يوجد منزل عائلة مُنفذ هجوم إطلاق النار عند مُستوطنة "كدوميم"، في شمال الضفة، الذي أسفر عن مقتل أحد حراس المستوطنة، قبل استشهاد منفذ الهجوم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القرية، وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد "أحمد ياسين غيظان". وتقتحم قوات الاحتلال منازل مُنفذي العمليات في الضفة الغربية المحتلة، وتأخذ قياساتها، تمهيدًا لهدمها في انتهاج لسياسة العقاب الجماعي، بحق أسر المُقاومين الفلسطينيين. وأطلق جنود الاحتلال- حسبما أفاد شهود عيان - الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين. كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من التغطية، وأجبرتهم على مغادرة مُحيط منزل عائلة الشهيد.

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