شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يقرر منح 30 مليون دولار للمساعدة في إعمار مدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية -في بيان، الخميس- أن هذه المساهمة جاءت على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين و مخيمها في الضفة الغربية، والذي خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العُزل، وألحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة.

وبحسب البيان، تعرب الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.