شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وموريتانيا تبحثان مجالات التعاون الثنائي بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، الخميس، في القصر الرئاسي في نواكشوط، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسى، وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المُتحدة.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، في بيان صحفي، أن الرئيس الغزواني بحث مع الوزير الإماراتي مجالات التعاون بين البلدين وسبل الدفع به نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وحضر اللقاء مدير ديوان الرئاسة الوزير المختار ولد أجاي، ووزير التعليم الموريتاني المختار ولد داهي والسفير الإماراتي لدى موريتانيا حمد غانم حمد لمهيري، وأعضاء الوفد المرافق للضيف الإماراتي.

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