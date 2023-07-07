شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يقيمون صلوات قرب باب الأسباط بــ"الأقصى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مستوطنون إسرائيليون، الخميس، صلوات تلمودية قرب باب "الأسباط"، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، في توقيت غير معتاد ليلًا، تزامنا مع هجمات مستوطنين آخرين في مناطق متفرقة بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن عددًا من المُستوطنين أدوا طقوسًا قرب باب الأسباط بحماية قوات الاحتلال. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال، في مسعى لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

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