شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، إن فلسطينيين اثنين استشهدا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى "نابلس"، ومحاصرة منزل به مقاومون مطلوبون، قبل اغتيالهما، بعد اشتباك.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان خلال اشتباكات عنيفة أعقبت الاقتحام وقالت إن الشابين الشهيدين هما "حمزة مقبول" و"خيري شاهين"، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان آخرين خلال الاقتحام. وقال شهود عيان إن المنزل الذي حوصر بجانب المنزل الذي استشهد فيه المقاوم القيادي إبراهيم النابلسي. وفجر مقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار في سيارة "جيب" تابعة لقوات الاحتلال في "نابلس"، الواقعة شمال الضفة الغربية.

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