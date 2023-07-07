شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إسعاف نابلس: الوضع الإنسانى بالمدينة بالغ الصعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد جبريل مدير مرفق الإسعاف بمدينة نابلس بالأراضي الفلسطينية، إن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة منذ عامين أدى إلى نقص الإمدادات الغذائية والطبية، وتدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين القاطنين بها.

وأفاد مدير مرفق إسعاف نابلس لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحى والمطاطي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل حتى نفذت عملياتها بتصفية شابين فلسطينيين، وأصابت الآخرين الذين يتلقون العلاج بمستشفى رفيديا نابلس.

وأضاف "جبريل" أن نابلس تتعرض لهجمات شرسة من قبل جيش الاحتلال، الذي أغلق الحواجز أمس الخميس، في المدينة بشكل كامل، وهو ما حال دون وصول الفلسطينيين إلى منازلهم، وظلوا في الشوارع لأكثر من عشر ساعات.